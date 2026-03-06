Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май

Flo Rida известен благодаря ряду международных хитов, которые неоднократно возглавляли мировые чарты. Его прорывным синглом стал трек «Low» (совместно с T-Pain) из саундтрека к фильму «Шаг вперед-2», который в 2008 году 10 недель возглавлял Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом в США.