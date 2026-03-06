Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май

Фото: Say Agency

Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май. Об этом рэпер рассказал в своих соцсетях.

По словам музыканта, часть команды не может вылететь из Дубая из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

В Москве рэпер выступит 2 и 3 мая, в Краснодаре — 5 мая, а в Новосибирске — 7 мая.

Flo Rida известен благодаря ряду международных хитов, которые неоднократно возглавляли мировые чарты. Его прорывным синглом стал трек «Low» (совместно с T-Pain) из саундтрека к фильму «Шаг вперед-2», который в 2008 году 10 недель возглавлял Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом в США. 

