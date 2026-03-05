Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»

Netflix представил первый тизер второго сезона сериала «Грызня» от студии A24. Новые эпизоды антологии Ли Сон Чжина выйдут 16 апреля.
Действие второго сезона будет развиваться в элитном загородном клубе, где разгорится конфликт между двумя парами из разных поколений.
В центре сюжета — Эшли (Кейли Спэни) и Остин (Чарльз Мелтон), молодые сотрудники клуба, которые становятся свидетелями скандала между их боссом Джошуа (Оскар Айзек) и его женой Линдси (Кэри Маллиган).
Обе пары оказываются втянуты в борьбу за расположение владелицы клуба, корейской миллиардерши (Юн Е Чжон), которая и сама переживает семейный кризис с участием своего второго мужа (Сон Кан Хо).
По словам Кейли Спэни, второй сезон будет «таким же безумным, как первый», но теперь «грызня» развернется между парами. Первый сезон со Стивеном Еном и Али Вонг в главных ролях, навеянный реальным дорожным инцидентом, получил четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».