Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»

Дистрибьютор Ray of Sun Pictures поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Тамерлана» ― исторического байопика с Кристианом Мортенсеном. В российский прокат картина выйдет 2 апреля.
В основе сюжета ― история восхождения Тимура Барласа, известного как великий Тамерлан. На фоне распада Монгольской империи молодой воин сталкивается с предательством, тяжелыми ранениями и личной трагедией.
Вместе с Мортенсеном в ленте снялись Махеш Джаду и Юлдуз Раджабова. Съемки проходили на территории Узбекистана, где воссоздали древние города Великого шелкового пути. Фильм создан международной командой кинематографистов из США, Узбекистана и Казахстана.
Режиссером выступил Джейкоб Шварц. «„Тамерлан“ — это история о любви, наследии и чести. Для меня важно было показать не только завоевателя, но и человека, разрываемого внутренними противоречиями, верностью семье и стремлением к власти», — отметил он.
По словам режиссера, проект стал результатом многолетнего интереса к истории Центральной Азии и попыткой рассказать о фигуре Тимура вне привычных клише — через личную драму, внутренний конфликт и сложный моральный выбор.