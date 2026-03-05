«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius

Именно в этой песне Токсис поет: «Возьми телефон, детка. / Я знаю: ты хочешь позвонить мне сегодня. / Я слил на тебя сотня и наверх еще сотня». Под этот отрывок пользователи тиктока начали снимать ролики, в которых обыгрывали жизненные ситуации, связанные с телефонными звонками. Например, момент, когда мама после короткого сообщения в мессенджере сразу же перезванивает, чтобы обсудить все устно.