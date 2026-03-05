Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

8 марта Пикник «Афиши» и международная фитнес-студия Reshape проведут в Москве день тренировок со звездами ― музыкантами со сцен фестиваля и медийными блогерами. Некоторые артисты возьмут на себя роль тренеров, другие станут специальными гостями, отвечающими за музыку, поддержку и дружескую атмосферу.
Расписание тренировок:
- 14.30 — высокоинтенсивный фитбоксинг с Арустамовым;
- 14.40 — пилатес с Сабу: укрепление мышечного корсета и работа с осознанным контролем тела;
- 15.00 — растяжка на реформере с блогером Артемом Евтушенко;
- 16.00 — тренировка барре с блогером Платоном Гороховым, глубокая прокачка всех групп мышц на основе бунтарской адаптации балетной техники;
- 16.20 — пилатес на реформерах с диджитал-артистом Арюной;
- 17.00 — силовая со штангой с Тали и Рами из группы «Лауд».
Все занятия пройдут в небольших группах ― до 15 человек ― по предварительной записи. За методику и безопасность нагрузки будут отвечать тренеры Reshape.
Место встречи ― студия Reshape по адресу 1-я Миусская улица, 20, строение 1. Записаться можно на сайте «Афиши» (ссылки ― в расписании тренировок выше).
В 2026 году Пикник «Афиши» вновь пройдет в двух городах: 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. Фестиваль, как и всегда, объединит актуальную музыку, гастрономию, культуру и дизайн и сформирует универсальное пространство для отдыха всей семьи. Лайнап пока не раскрывается.