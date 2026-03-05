Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве

В 2026 году Пикник «Афиши» вновь пройдет в двух городах: 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. Фестиваль, как и всегда, объединит актуальную музыку, гастрономию, культуру и дизайн и сформирует универсальное пространство для отдыха всей семьи. Лайнап пока не раскрывается.