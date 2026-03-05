В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

«Отличные новости — четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! <...> Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, а сейчас самое время начать жизнь в природе», — говорится в сообщении.



Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей.



Недавно медведи станцевали у старинного дерева в нацпарке Приморья «Земля леопарда». Их запечатлела фотоловушка.

