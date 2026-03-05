В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех подросших детенышей дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости».
В октябре 2025 года в центр «Тигр» поступили четыре детеныша в возрасте не более месяца. Котят кормили фаршем, а позже включили в рацион мышей — как в природе.
«Отличные новости — четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! <...> Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, а сейчас самое время начать жизнь в природе», — говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей.
