Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске

Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом

Афиша Daily
Фото: Brooke Cagle/Unsplash

Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом и тренингов, их доля составляет 72% от общего числа топ-менеджеров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование hh.ru.

«Больше всего резюме от руководителей-женщин за последний год приходится на сферу управления персоналом и тренингов — 72% от общего количества топ-менеджеров», — говорится в опросе. В пятерку также вошли розничная торговля (65%), наука и образование (61%), медицина и фармацевтика, а также искусство, развлечения и масс-медиа (по 58%).

Наибольшее количество начальниц среди возрастной группы 35–44 лет — 45% от общего числа. Топ-менеджеры старше 45 лет составляют 29%, в возрасте 25–34 лет — 21%, а девушки 18–24 лет — 3%.

Согласно исследованию, самая высокая доля молодых руководителей-женщин до 34 лет зафиксирована в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «Строительство, недвижимость» (34%) и «Информационные технологии» (36%). Женщины старше 45 лет чаще рассматривают управленческие должности в отраслях «Добыча сырья» (35%), «Транспорт, логистика» (38%) и «Производство, сервисное обслуживание» (39%).

Расскажите друзьям