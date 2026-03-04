Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом и тренингов, их доля составляет 72% от общего числа топ-менеджеров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование hh.ru.



«Больше всего резюме от руководителей-женщин за последний год приходится на сферу управления персоналом и тренингов — 72% от общего количества топ-менеджеров», — говорится в опросе. В пятерку также вошли розничная торговля (65%), наука и образование (61%), медицина и фармацевтика, а также искусство, развлечения и масс-медиа (по 58%).



Наибольшее количество начальниц среди возрастной группы 35–44 лет — 45% от общего числа. Топ-менеджеры старше 45 лет составляют 29%, в возрасте 25–34 лет — 21%, а девушки 18–24 лет — 3%.