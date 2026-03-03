Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах

Главные причины подписываться на закрытые каналы — желание читать аналитику и разборы (28%) и следить за мнением конкретных экспертов (еще 28%). Для 22% важно быть в курсе тем, которые обсуждает их окружение. Оперативность новостей ценят 17%, а удобные дайджесты без лишнего шума оказались приоритетом лишь для 5%.