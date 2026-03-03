Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах

В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока
В Москве впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро «Сокольники» БКЛ
Команда «Сменки» запустила конкурс на разработку дизайна современного школьного кабинета
Øneheart выпустил эмбиент-трек «Mistakes», в котором впервые звучит его голос
В Госдуме предложили обеспечить бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте
Крестильное платье королевы Елизаветы II впервые представят на выставке
LEGO выпустит коллаборацию с «Формулой-1»
В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов
Завершились съемки медицинской драмы «Хоспис» Евгения Стычкина
Минтранс РФ: воздушное пространство 10 стран закрыли на Ближнем Востоке

Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах

Афиша Daily
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Медиахолдинг Rambler & Co выяснил, насколько российские интернет-пользователи доверяют новостям из приватных каналов и готовы ли сделать их основным источником информации.

Опрос проходил с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2008 человек. Несмотря на рост популярности закрытых рассылок и чатов, подавляющее большинство (71%) по-прежнему получает новости из открытых площадок и публичных лент.

Лишь 13% респондентов назвали приватные каналы одним из главных способов следить за повесткой. Еще 11% заглядывают туда эпизодически, а 5% признались, что чаты с друзьями полностью заменяют им персонализированные подборки.

Главные причины подписываться на закрытые каналы — желание читать аналитику и разборы (28%) и следить за мнением конкретных экспертов (еще 28%). Для 22% важно быть в курсе тем, которые обсуждает их окружение. Оперативность новостей ценят 17%, а удобные дайджесты без лишнего шума оказались приоритетом лишь для 5%.

Половина опрошенных (51%) не видит принципиальной разницы между камерными форматами и традиционными СМИ. Те, кто разницу замечает, выделяют меньше нерелевантных тем (19%), доверие к экспертизе авторов (14%) и уверенность, что в эксклюзивной подборке не пропустишь главное (12%).

При этом реальное взаимодействие с новостями из закрытых источников часто остается поверхностным. Так, 67% признались, что скорее пролистывают такие материалы, чем вчитываются. Лишь 11% активно обсуждают прочитанное в том же чате, а 3% используют приватные подборки как источник для собственных постов в открытых соцсетях.

Расскажите друзьям