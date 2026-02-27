Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей

В 72% случаев россияне заводят кошек по эмоциональным причинам и только в 5% ― для ловли мышей. Об этом «Афише Daily» сообщили в Центре изучения питания и благополучия животных. Исследование приурочено ко Дню кошек, который отмечается в России 1 марта.
Самая распространенная причина, почему заводят кошек, ― из-за любви к ним. Так объяснили свой поступок 23% владельцев. Следом по популярности идут желание иметь питомца (19%) и просьба детей (12%).
Каждый десятый захотел забрать домой котенка с улицы или решил, что жить с кошкой будет веселее (10% и 9%). Некоторые заводят друга, чтобы не было одиноко (4%), было о ком заботиться (3%) и для создания уюта (4%).
Берут же котят чаще всего у друзей (33%), приобретают в интернете, у заводчиков или в магазине (23%), а также находят на улице (20%).
Чаще всего кошки появляются в семье в раннем возрасте: 88% опрошенных заводят именно котят, причем обычно малышу еще нет даже трех месяцев. Принимается такое решение очень быстро: 20% владельцев раздумывали над этим меньше двух недель, а для 39% этот шаг и вовсе был спонтанным.
Переживания владельцев чаще всего связаны с их собственным комфортом: 34% волнуются о возможном повреждении мебели, 25% — о появлении запаха в квартире или доме, 20% — о сложностях с путешествиями, а 16% — о стоимости корма. О переживаниях насчет возможных проблем со здоровьем питомца заявил каждый пятый респондент (19%).
«Как правило, будущие владельцы с энтузиазмом относятся к идее завести котенка, но не всегда успевают подготовиться, подумать об уходе и питании нового члена семьи. Например, котенку в новом доме желательно выделить безопасное и уединенное пространство, где не будет проводов, опасных растений, мелких и хрупких предметов. Не забывайте и про специальные кошачьи игрушки – ведь малыши обычно очень энергичны и активны. А для питания, конечно, лучше выбирать специальные корма для котят, в которых содержатся все необходимые элементы для роста и развития», ― отметила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. По данным Всероссийской переписи домашних животных, их в России живет 49 млн.