«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам

Занятия рассчитаны на детей от 4 до 11 лет. Они длятся полтора часа и включают в себя игры, знакомство с продуктами, угощения и подарки. Родители и организаторы могут выбрать дату и забронировать место на сайте компании.



Проект призван восполнить пробел в знаниях городских детей о том, как продукты попадают на полки магазинов. «Вместо лекций юных исследователей ждут интерактивы. Например, в одном из блоков программы дети „выращивают“ морковь: они имитируют процесс посадки и сбора урожая, после чего следят за логистикой товара до прилавка», — говорится в пресс-релизе.