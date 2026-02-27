В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»

Сегодня в Хамовниках открылся первый полноформатный ресторан сети доставки «Много лосося». В заведении в трех минутах от метро «Спортивная» можно как поесть на месте, так и взять еду навынос.
В пространстве площадью 100 квадратных метров — 16 посадочных мест, открытая кухня и витрина с готовой едой. Гости могут заказать блюда из-под ножа, а в теплое время года заработает летняя веранда. Для оформления заказов внутри установят планшеты на стойках.
В меню вошли хиты сети, а весной добавятся блюда во фритюре. Впервые у «Много лосося» появилась алкогольная карта.
«Офлайн — это логичное продолжение развития любого диджитал-сервиса. Мы начинали с дарк-китченов, но увидели запрос клиентов на живой контакт с брендом. Новый ресторан — это возможность стать ближе к людям, которые уже знают нас по доставке, и хотят познакомиться в новом формате. Мы планируем и дальше масштабироваться в офлайне и хотим открыть до 30 новых точек в Москве в ближайшие 2–3 года», — поделился Александр Мутовин, сооснователь «Много лосося».
В прошлом году сеть уже тестировала офлайн-форматы: открыла мини-ресторан у метро «Маяковская» и суши-бар в формате take-away в ТЦ «Галерея Аэропорт».