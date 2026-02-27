Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта

Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах

Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта

Афиша Daily
Фото: Earl Wilcox/Unsplash

Самыми нежеланными подарками на Международный женский день опрошенные россиянки назвали весы, мягкую игрушку и одну розу в целлофане, а также бытовые предметы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса доставки «Купер» и компании «Онин».

Опрос проведен в феврале 2026 года среди более чем 2500 человек в возрасте от 18 до 65 лет. «Меньше всего россиянки хотели бы получить на праздник весы — так ответили 18% женщин. 17% не хотели бы получить мягкую игрушку, а 16% — одну розу в целлофане. Далее следуют „бытовые“ подарки. Еще 16% не обрадовались бы утюгу, 15% — набору кастрюль или сковородок», — говорится в исследовании.

Самые предпочтительные варианты: парфюмерия и косметика (29%); подарки-впечатления, включая путешествия и поход в спа (27%); цветы (22%); подарочные сертификаты (16%). Согласно исследованию, 7 из 10 россиян дарят женщинам цветы на 8 Марта: 40% делают это всегда, 29% — почти всегда. При этом 16% предпочитают цветам другие подарки. Чаще всего в качестве цветов выбирают тюльпаны (37% опрошенных). Розы дарят 24%, готовые букеты — 16%. Хризантемы выбирают 7%, мимозы — 6%, комнатные растения — 4%. Реже всего дарят лилии и пионы — по 2%.




 

Расскажите друзьям