Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии

Афиша Daily
Фото: Whitmore Rare Books

В Калифорнии на аукцион выставили личный дневник Роберта Льюиса — одного из пилотов, которые 6 августа 1945 года сбросили урановую бомбу на японский город Хиросима. Об этом сообщает The Washington Post. 

Внутри есть запись, сделанная сразу после применения первой атомной бомбы.  «My God, what have we done?» («Боже, что мы наделали?»), — говорится в ней.

По оценкам историков, от 70 тыс. до 80 тыс. человек погибли мгновенно после удара. Еще тысячи умерли в течение нескольких месяцев после него.

Лот принадлежит Дэну Уитмору, американскому диллеру редких книг. «Это, вероятно, один из самых важных документов времен Второй мировой войны», — сказал Уитмор в интервью The Washington Post. «Во многих отношениях это поворотный момент для всего мира», — добавил он.

Стартовая цена: 950 тыс. долларов. Впервые лот выставил на торги сам Роберт Льюис в 1971 году за 37 тыс. долларов. Решение продать дневник он объяснил тем, что не знал, как еще поступить с этой вещью. 

