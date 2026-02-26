Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности

Для 35% россиян будущее наступит не через какое-то время ― оно уже стало реальностью. Доля тех, кто придерживается такой позиции, выросла на 4 процентных пункта за год. Об этом на форуме PR Force рассказала директор по внешним коммуникациям Rambler& Co Виктория Джигкаева.
Джигкаева выступила на мероприятии вместе с гендиректором исследовательской компании PR News Лилей Глазовой. Они представили данные второй волны совместного масштабного исследования образа будущего. В основе доклада ― опрос 482 тыс. пользователей медиаресурсов Rambler& Co и анализ федеральных СМИ.
По словам спикеров, результаты исследования говорят о сдвиге в общественном сознании и диктуют компаниям новые стандарты коммуникации. В выигрыше останутся те, кто смогут перевести фокус с глобальных футуристических обещаний на осязаемые ценности сегодняшнего дня ― безопасность, заботу и предсказуемость.
Согласно исследованию, люди ждут от прогресса не чуда, а ощутимого комфорта, защищенности и красоты без лишних усилий. Поэтому успешные коммуникации говорят на языке семьи, дома, карьеры и здоровья. Решающим же конкурентным преимуществом бизнеса становится «человеческое лицо», способность к диалогу, проявление заботы и дружелюбности.
«У будущего нет функции „отложенного старта“, оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов — перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни», ― отметила Джикгаева.
Глазова добавила, что эмпатия теперь ― не просто социальная ответственность, а «точный подход к знанию реальных нужд, забот и переживаний аудитории». «Сейчас бизнесу критически важно говорить не „про будущее“, а „из будущего“ своего клиента, на языке его базовых потребностей: безопасности, предсказуемости, уважения», ― добавила она.