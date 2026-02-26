Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности

«У будущего нет функции „отложенного старта“, оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов — перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни», ― отметила Джикгаева.