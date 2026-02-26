Гуф получил год условно за драку в бане
Афиша Daily
Фото: nielsenramon/Unsplash

21% офисных сотрудников в Москве заказывает на обед суп, тогда как в Петербурге — только 13,6%. С салатами ситуация обратная: в северной столице они входят в 37,5% обедов, а в Москве — в 29%. Такие данные приводит сервис доставки «Самокат». С ними ознакомилась «Афиша Daily».

Безусловным салатом-фаворитом у офисных сотрудников обоих городов оказался крабовый. Уже на втором месте вкусы расходятся: москвичи предпочитают свекольный с грецким орехом и винегрет, а петербуржцы — свекольный с черносливом и «Мимозу».

Самой популярной категорией в обеих столицах стали вторые блюда — они входят в каждый второй заказ. Жители Москвы делают выбор в пользу сытных позиций, таких как куриный шницель или цыпленок с макаронами. Петербуржцы демонстрируют большее разнообразие: в их топе нашлось место даже сырникам.

Универсальный для обоих мегаполисов тренд — всплеск интереса к азиатской кухне. Если в 2025 году офисные сотрудники ограничивались онигири и фунчозой, то в 2026 году в топ ворвались удон с курицей, паста том-ям и курица терияки.

