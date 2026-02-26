Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2

Афиша Daily

Генпрокуратура Нью-Йорка подала в суд против компании Valve. Она обвинила разработчика в незаконном продвижении азартных игр среди несовершеннолетних через механики лутбоксов в Counter-Strike 2, Dota 2 и Team Fortress 2.

По итогам расследования офис генпрокурора Летиции Джеймс пришел к выводу, что внутриигровые контейнеры по своей сути аналогичны игровым автоматам.

Игроки платят за случайный шанс получить ценный виртуальный предмет, который затем можно продать за реальные деньги на сторонних площадках или через торговую площадку Steam.

Особое внимание в иске уделяется анимации открытия кейсов в CS2, которую напрямую сравнивают с вращением барабана в казино. По данным следствия, экономика скинов Counter-Strike превратилась в многомиллиардный рынок — более 4,3 млрд долларов в 2025 году.

Прокуратура утверждает, что Valve заработала миллиарды, сознательно поощряя эту систему и даже помогая сторонним площадкам, где скины обмениваются на наличные, что делает механизмы лутбоксов полноценной азартной игрой.

Власти требуют от Valve не только выплаты штрафов и изъятия незаконной прибыли, но и полного запрета на использование подобных механик в играх компании. Valve пока не прокомментировала ситуацию.

