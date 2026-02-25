В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов

Редкий вид муравьев, обитающий исключительно в Японии, оказался единственным, у которого нет ни самцов, ни самок-работниц. Об этом сообщает Independent со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Current Biology.
Обычно муравьиные колонии включают репродуктивных самок (маток) и нерепродуктивных самок-работниц, а также самцов, которые вскоре после спаривания погибают. Отклонения от этой схемы известны: встречаются колонии паразитических муравьев без работниц, а также такие, где нет самцов.
Однако редкий паразитический вид Temnothorax kinomurai оказался единственным, состоящим только из маток. Ученые подозревали об этом почти четыре десятилетия, но лишь сейчас доказали, вырастив несколько колоний в лабораторных условиях.
Муравьи Temnothorax kinomurai обманывают работниц близкородственного вида Temnothorax makora, заставляя их убить собственную матку, а затем выкармливать потомство паразитов-обманщиков. Сами же Temnothorax kinomurai размножаются бесполым путем, производя свои клоны.
«Наши данные позволяют предположить, что жизненная стратегия T. kinomurai характеризуется уникальным сочетанием паразитизма без рабочих особей и партеногенеза, то есть способности производить женское потомство из неоплодотворенных яиц», — отметили исследователи.
В дальнейших исследованиях ученые надеются понять, какие условия способствуют исчезновению работниц и самцов у этого вида муравьев.
