Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю

20% россиян уделяют своим увлечениям от 6 до 10 часов в неделю. Большинство (68%) занимаются хобби до пяти часов, из них четверть — менее двух. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».