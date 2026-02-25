Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов

Она подчеркнула, что существуют достаточные культурные, социальные и лингвистические основания для включения «абьюзера» в новый словарь иностранных слов. Эксперт также отметила, что слово вошло в обиход россиян примерно с 2013 года и сегодня используется довольно часто.