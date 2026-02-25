В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым

Брату короля Великобритании Карла III, экс-принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили заниматься одним из его любимых хобби — верховой ездой. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источник.

19 февраля Эндрю задержали по подозрению в должностном злоупотреблении. Би-би-си связывала арест с расследованием, касающимся файлов Эпштейна.

Советники королевской семьи считают, что брат Карла III, находясь под следствием, не должен выглядеть слишком веселым на снимках фотографов.  «С момента ареста на прошлой неделе Эндрю было приказано не заниматься верховой ездой. Это считается дурным тоном. Ему не следует улыбаться и ухмыляться, сидя на коне, как это было в Виндзоре», — говорится в публикации Sun. Там добавили, что езда на лошадях была одним из любимых увлечений Эндрю.

Сейчас Эндрю живет вместе с двумя собаками породы корги, принадлежавшими покойной королеве, и пятью норфолкскими терьерами. Ожидается, что после завершения ремонта, в начале апреля, он переедет в свой новый дом на соседней ферме Марш-Фарм.

Имя принца Эндрю появилось в скандале с секс-преступлениями Джеффри Эпштейна в начале 2015 года. Пострадавшая Вирджиния Джуффре заявила, что магнат одалживал ее богатым и влиятельным друзьям в качестве несовершеннолетней секс-рабыни и неоднократно принуждал ее к сексу с принцем Эндрю. 

Недавно вторая женщина сказала, что финансист отправлял ее в Великобританию для секса с Эндрю. По словам пострадавшей, после ночи с принцем ей устроили экскурсию по Букингемскому дворцу и чаепитие.

В 2019 году Эндрю прекратил выполнение королевских обязанностей, а в 2022-м его лишили военных званий из-за скандала. Сам принц обвинения отрицал и в 2022-м смог урегулировать гражданский иск Джуффре, выплатив ей нераскрытую сумму и сделав значительное пожертвование на благотворительность. В октябре 2025-го Карл III лишил Эндрю всех титулов и выселил из королевской резиденции.

Недавно в Лувре появилось фото Эндрю. Его повесили местные активисты после его задержания. По данным СМИ, снимок сделали после выхода из полицейского участка в Норфолке. На фото экс-принц сидит на заднем сиденье автомобиля. Под ним размещена подпись: «Он обливается потом». Спустя 15 минут сотрудники Лувра сняли фотографию.

