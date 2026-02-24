Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» Эйми Лу Вуд снимется в новой телеадаптации романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Об этом сообщил Deadline.
Актриса сыграет главную роль. Проект реализует британская студия Working Title. Сценарий напишет Мириам Баттье, работавшая над сериалом «Наследники»,
Роман «Джейн Эйр» вышел в 1847 году. Он рассказал о нравственном и эмоциональном развитии и росте сироты Джейн Эйр, которая ищет любовь, независимость и социальное равенство в Англии XIX века.
За десятилетия роман лег в основу множества кино‑ и телеадаптаций, но крупных проектов на основе книги не было уже давно. В 2011 году «Джейн Эйр» экранизировал Кэри Фукунага, главную роль сыграла Миа Васиковска. Шарлотта Генсбур воплотила образ героини в фильме Франко Дзеффирелли.