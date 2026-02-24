Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»

Хоррор «Закулисье» с Чивителем Эджиофором и Ренате Реинсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ
Ски-альпинист и призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов повредил свою медаль
Telegram могут признать в России пособником террористов
Синоптик: март в Москве начнется с потепления до +4 градусов
Российский университет правосудия запустит магистратуру по праву криптовалют
Виза в Египет с 1 марта подорожает до 30 долларов
«Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом в 2025 году
Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера
В Турции футболист сделал массаж сердца чайке, которую во время игры случайно сбили мячом
Умерла актриса Ирина Шевчук, звезда фильма «А зори здесь тихие…»
Умер актер Роберт Кэррадайн из «Джанго освобожденного». Он покончил с собой
В Стамбуле пройдет фестиваль русского кино
В МВД разработали беспилотник-полицейский
Картины Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги в Москве на 1 млрд рублей
Фильм «The Backrooms» выйдет в России под названием «Закулисье реальности»
По Kingdom Come: Deliverance 2 снимут фильм. Сценарий напишет создатель игры Даниэль Вавра
Олимпийский чемпион Никита Филиппов поблагодарил за инициативы в поддержку российских спортсменов
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации

Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»

Афиша Daily
Фото: LADbible Entertainment/YouTube

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» Эйми Лу Вуд снимется в новой телеадаптации романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Об этом сообщил Deadline.

Актриса сыграет главную роль. Проект реализует британская студия Working Title. Сценарий напишет Мириам Баттье, работавшая над сериалом «Наследники»,

Роман «Джейн Эйр» вышел в 1847 году. Он рассказал о нравственном и эмоциональном развитии и росте сироты Джейн Эйр, которая ищет любовь, независимость и социальное равенство в Англии XIX века.

За десятилетия роман лег в основу множества кино‑ и телеадаптаций, но крупных проектов на основе книги не было уже давно. В 2011 году «Джейн Эйр» экранизировал Кэри Фукунага, главную роль сыграла Миа Васиковска. Шарлотта Генсбур воплотила образ героини в фильме Франко Дзеффирелли.

Расскажите друзьям