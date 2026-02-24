Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Фото: toyszone.ru

Бренд виниловых фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации со студией Rideback. Об этом пишет Variety.

Rideback уже работала над франшизой «Лего. Фильм». Еще одним партнером Funko стала компания Spuree, которая создает проекты с помощью искусственного интеллекта. 

Конкретные проекты объявят позднее. В Warner Bros. при этом уже несколько лет разрабатывают свой фильм по Funko.

«Funko находится в центре фан-культуры, превращая истории, которые нравятся людям, в коллекционные предметы. У бренда есть более чем миллиард товаров, которые находятся в руках фанатов по всему миру», — сказал генеральный директор Funko Джош Саймон.

Недавно стало известно, что LEGO выпустит в апреле новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing и имперский шагоход AT-RT.
 

