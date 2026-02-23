В России выпустят первую научную книгу о пельменях

Издательство «Наука» планирует выпустить первое научное исследование о пельменях, куда войдут свыше 40 рецептов из культур разных народов. Об этом ТАСС рассказала сотрудник редакции этнологии, антропологии и социологии издательства Ирина Карпова.
По ее словам, книга будет называться «Пельмени. Феномен XXI века». Она должна выйти в 2027 году.
«В работе над книгой примут участие этнолог, нутрициолог, историк и географ-специалист по гастрономическому туризму. Ранее аналогичных научных изданий, посвященных пельменям, не выходило», — сказала Карпова.
Сейчас в России насчитывается 28 видов пельменных изделий. В их числе — бурятские буузы, калмыцкие береки, мордовские чумары, крымские юфахаши, дагестанские курзе, марийские подкогыльо и русские грибные кундюмы.
Исследователь гастрономического туризма и доктор географических наук Олег Афанасьев рассказал, что самые первые упоминания о пельменных изделиях под названием цзяоцзы относятся к древним китайским царствам. «Принято считать, что завернутый в круглую лепешечку углом фарш по Великому шелковому пути попал на Урал, а затем и в Европу под разными названиями, которые дали блюду местные народы. К русским блюдо пришло от соседей-удмуртов под названием „пельнянь“, а во времена СССР распространилось по всей огромной стране под названием „пельмени“», — отметил он.
Карпова добавила, что пельменные изделия могли появиться только у народа, освоившего земледелие и создавшего огнеупорную посуду. Таким образом, до контакта с европейцами многие народы Сибири, Африки и Америки еще не знали, как готовить пельмени и подобные им блюда.