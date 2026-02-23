К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами

В 2024 году по мотивам «Спирали» вышел одноименный аниме-сериал — экранизация, которую фанаты ждали более четырех лет. По сюжету школьница Кириэ и ее парень Сюити бегут из своего родного города — его жители начали неожиданно превращаться в спирали. Несколько лет спустя герои возвращаются к родителям и обнаруживают, что их дом заполнен трупами и жуткими спиралевидными фигурами.