Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»

Фронтмен группы Tame Impala Кевин Паркер стал обладателем «Грэмми» в номинации «Лучшая танцевальная/электронная запись» за сингл «End of Summer».
Но сам музыкант узнал о своем триумфе лишь спросонья на следующее утро. В интервью Маку ДеМарко для Interview Magazine австралийский музыкант признался, что проспал церемонию, потому что попросту забыл о ее проведении и что сам номинирован.
«Мой телефон взорвался от 30 сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем именно. Я сидел и думал: „С чем, черт возьми?“» — поделился Паркер.
Песня «End of Summer», навеянная эйсид-хаус-движением, стала лид-синглом с пятого альбома Tame Impala «Deadbeat».