Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни

Британка собиралась всего лишь купить матча-латте в кофейне 200 Degrees в Ноттингеме. Для этого она решила использовать подарочную карту на 10 фунтов. Однако в чеке, который ей выдали при покупке, значилось, что на ее карте остался баланс в 63 011 900 191 687 378 фунтов стерлингов ― это более 85 квадриллиона долларов и в 106 тыс. раз превосходит состояние самого богатого человека на Земле Илона Маска.