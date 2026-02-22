Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни

Софи Даунинг стала самым богатым человеком на планете из-за ошибки в кофейне. Правда, потратить свои несметные богатства она может только на кофе с круассанами.
Британка собиралась всего лишь купить матча-латте в кофейне 200 Degrees в Ноттингеме. Для этого она решила использовать подарочную карту на 10 фунтов. Однако в чеке, который ей выдали при покупке, значилось, что на ее карте остался баланс в 63 011 900 191 687 378 фунтов стерлингов ― это более 85 квадриллиона долларов и в 106 тыс. раз превосходит состояние самого богатого человека на Земле Илона Маска.
Представитель 200 Degrees пояснил Би-би-си, что из-за «административной ошибки» на кассе в поле с номиналом подарочной карты ввели ее номер.
Даунинг пошутила, что пока ошибку не исправят, она просто наслаждается тем, что на бумаге она ― самая богатая женщина в мире. По ее словам, сотрудники кофейни выглядели «сбитыми с толку», когда увидели чек.
Британка отметила, что не стала бы пользоваться ошибкой и скупать все с полок кофейни. Она ограничилась лишь одни дополнительным напитком. Женщина призналась, что предпочла бы иметь карту на 63 квадриллиона фунтов, которой можно было бы расплачиваться в супермаркете.