В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча

Детеныш макаки Панч из зоопарка Итикавы, что недалеко от Токио, завирусился в начале февраля. Родная мать бросила его, и он воспитывался вне стаи сотрудниками зоопарка, привязавшись к плюшевому орангутану. Возвращение в коллектив далось малышу с трудом ― сородичи игнорировали его, а иногда и задирали. Маленький макак продолжал везде ходить с оранжевой игрушкой, которая давала ему чувство безопасности вместо родной матери. Мы подробно рассказывали о новом интернет-феномене здесь (спойлер: ему все же удалось найти друзей).