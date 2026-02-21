Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней

Нагатинский суд Москвы назначил 13 суток ареста жителю столицы Александру Кошелю, который ругался матом и жарил шашлыки на балконе своей квартиры в столичном ЖК «Пик-комфорт». Об сообщает ТАСС.
Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В решении суда говорится, что правонарушитель 1 февраля «нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью в подъезде, на замечания граждан не реагировал и жарил шашлыки с внешней стороны оконной рамы квартиры». С учетом того, что ранее Кошеля уже привлекали к административной ответственности, суд решил назначить ему арест, а не более мягкое наказание.
Недавно стало известно, что в мае–августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка снизились на 11,3% по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стало относительно холодное лето, считают эксперты. Стоимость приготовления этого блюда при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. рублей, это на 10% больше, чем годом ранее.