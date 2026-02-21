Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области

В археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области 21 февраля прошло праздничное сожжение гигантского Лабубу. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как пишет издание, на мероприятие прибыли не только жители Липецкой области, но и туристы из Воронежа, Тамбова и Москвы.Желающих увидеть необычную игрушку в огне было так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка. Гостей также развлекали катанием на лошадях и ватрушках и выступлениями местных ансамблей.
Ранее анонс о готовящемся сожжении прокомментировала агентству ТАСС сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина. По ее словам, чучело Лабубу на Масленице ― остроумный ход, благодаря которому традиция станет понятна молодежи.
Сожжение чучел персонажей поп-культуры стало уже традицией парка «Аргамач». В прошлом году на Масленицу там предали огню пятерых злодеев: Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера, Хагги Вагги и белого ходока.