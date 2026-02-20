Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет

Эпизод опустился сразу на девятое место в рейтинге лучших серий всех времен. Новым лидером стал финал сериала «Клиент всегда мертв» с оценкой 9,9, которую поставили 16 тыс. пользователей. На втором месте — «Конь БоДжек», на третьем — «Сага о Винланде».