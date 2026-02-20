В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без «комнат отдыха»

Однако сотрудники ведомства выявили нарушения требований к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях. «Рабочий режим для контакта с животными превышает допустимые нормы — более 3 часов в день и более 4 календарных дней подряд. Кроме того, в помещении отсутствуют укрытия для свиней, а также специально оборудованные зоны кормления и отдыха», — уточнили специалисты.