Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за Масленую неделю

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли гигантское сердце
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев

Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за Масленую неделю

Афиша Daily
Фото: Evgheni Russu/Unsplash

«Самокат» проанализировал заказы в период Масленицы (с 11 по 17 февраля) и выяснил, как изменился спрос на продукты для блинов и готовые блинчики по сравнению с прошлым годом.

Начало Масленой недели традиционно повысило интерес к базовым ингредиентам. Стерилизованное молоко стали покупать на 17% чаще, куриные яйца — на 15,5%, сливочное масло — на 4%.

Сервис выяснил, что россияне по-прежнему отдают предпочтение блинам на коровьем молоке. Его выбирают в 7,5 раза чаще, чем кефир, и в 20 раз чаще, чем растительные альтернативы. Среди последних в этом году лидируют кокосовое, овсяное и миндальное молоко.

Мука тоже входит в масленичный набор. Пшеничную заказывают в 12 раз чаще, чем разнозлаковую. При этом женщины покупают рисовую муку в семь раз активнее мужчин. Среди начинок в этом году главным фаворитом стал творог.

Спрос на традиционный творог вырос на 38%, а на мягкий — почти на 53% по сравнению с прошлой Масленицей. Для сытных блинов россияне чаще выбирают ветчину из птицы (ее покупают в два раза чаще, чем год назад), слабосоленую рыбу (+45,7%), крабовые палочки и творожный сыр (по +14%). Среди мясных начинок лидирует куриный фарш (+60%), за ним следуют фарш из индейки (+29%), смешанные варианты (+21%) и говяжий фарш (+8%).

В категории сладких дополнений лидирующее место занимает сгущенное молоко. Особенно вырос спрос на сгущенку с добавками: ее стали покупать в 17 раз чаще, чем в прошлом году, причем в топе вкусов — банан, шоколадный и малиновый пломбир. Сгущенное молоко без сахара выбирают в 13 раз чаще. Также заметно выросли продажи джемов (+127,7%), ореховых паст (+100%) и сладких топингов (+84,6%).

Готовые блинчики без начинки стали покупать на 47% чаще. Сладкие готовые блины прибавили почти 7%. В фавориты вышли варианты с сырно-вишневой начинкой, сливочным сыром и клубничным конфитюром, маскарпоне с клубникой и шоколадной пастой. Среди сытных готовых блинов по-прежнему популярны начинки «Цезарь», с мясом, «Жюльен», с курицей в сливочном соусе, ветчиной с сыром.

Расскажите друзьям