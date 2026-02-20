Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа

На месте московского Музея истории ГУЛАГа откроется национальный Музей Памяти. В нем расскажут о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.
На сайте Музея ГУЛАГа появилось объявление: «В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны».
Открытие Музея Памяти подтвердили на портале мэра столицы. Там отметили, что в основу экспозиции лягут материалы проекта «Без срока давности», инициированного Поисковым движением России.
Повествование дополнят тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. Среди них ― вагон для отправки людей в лагеря смерти, воссозданная комната жителя блокадного Ленинграда, а также весы из концлагеря, на которых взвешивали волосы узников перед продажей.
По словам директора нового музея Натальи Калашниковой, одна из ключевых задач культурной площадки ― «сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».
Музей истории ГУЛАГа появился в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко, который провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет. Его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м.
Антонов-Овсеенко собрал в музее документы, связанные с ГУЛАГом, а также личные вещи и письма бывших заключенных. Экспозиция рассказывает о создании системы лагерей в 1918 году и ее истории вплоть до окончания террора в 1956-м.
В 2024 году Музей ГУЛАГа остановил работу. Официальной причиной указали «нарушения пожарной безопасности». Елизавета Лихачева, которая была на тот момент директором Пушкинского музея, назвала это, «мягко говоря, странным предлогом». Она пояснила, что некоторые люди, называющие себя патриотами, видят в обсуждении темы сталинских репрессий помощь врагу, но это не так. Лихачева напомнила, что сталинские репрессии были осуждены еще в эпоху СССР, а незаконно осужденных реабилитировали.