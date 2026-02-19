Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»

Тиффани Хэддиш («Особняк с привидениями») и Росарио Доусон («Асока») примут участие в съемках хоррор‑триллера «Урок» («The Lesson»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером фильма выступит ДжоДжо Райдер, ранее работавший над «Ограблением по-американски» и «Холостяком». Для кинематографиста «Урок» станет полнометражным режиссерским дебютом.
Лента расскажет о преданном своему делу учителе. После смерти мужчины тревожные события начинают преследовать его учеников. Это приводит к тому, что наружу всплывают давно похороненные секреты.
«„Урок“ привлек своей многослойностью. Это не просто хоррор — это фильм о выборах, последствиях и вещах, от которых, как нам кажется, можно просто уйти. Зрителей ждет нечто неожиданное», — поделилась Хэддиш.
Съемки триллера запланированы на 2026 год, они пройдут в Лос‑Анджелесе. Исполнительными продюсерами проекта выступают Шон Коулессар, Джефф Уильямс, Линдсей Батлер. Производством занимается компания Ryder Media.