Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал серебро Олимпийских игр 2026 года в спринте. Он стал первым из россиян, кому удалось получить медаль на Олимпиаде в Италии.
Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Золото досталось испанцу Ориолю Кардона Коллю (2 минуты 34,03 секунды). Бронзовую награду получил француз Тибо Ансельме (2.36,34).
Соревнования по ски альпинизму впервые проводились на Олимпийских Играх. Этот вид спорта получил официальный статус лишь в 1990-е годы. Атлет должен подняться в гору на лыжах с камусом (или пешком) и спуститься по неподготовленному склону. Цель — пройти маршрут быстрее всех, преодолевая резкие перепады высот.
Никита — член Федерации альпинизма России, 23-кратный чемпион России, победитель Всероссийской спартакиады, мастер спорта. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Сам спортсмен накануне Олимпиаде верил, что сможет попасть в призеры Игр.