«Онегин», хиты 90-х и женщина-тореадор: чем порадовало фигурное катание на Олимпиаде

Маттео Риццо (Италия)
Одним из самых трогательных моментов командного турнира стала неподдельная радость итальянского одиночника, который предвкушал бронзу своей сборной на Олимпиаде. Маттео Риццо, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, буквально показал лучший прокат в своей жизни — как никогда вовремя. Произвольную программу для него поставил чемпион мира в танцах на льду Лука Ланотте под музыку из «Интерстеллара» и песню «Miserere» Дзуккеро и Паваротти.
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон
Танцевальные соревнования запомнились в этом году жизнерадостными и вызывающими ностальгию ритмами. Международный союз конькобежцев (ISU) каждый год задает тему для ритм-танца (так называется короткая программа танцевальных пар). В олимпийском сезоне ей стали 90-е. Победители турнира выбрали для своего выступления трек «Vogue» Мадонны и одноименный стиль танца — получилось ярко. Сизерон ранее уже экспериментировал с другим современным направлением — вакингом. Тогда он катался со своей предыдущей партнершей, Габриэллой Пападакис.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)
Лидерам не уступили по энергичности Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию. Они выступили под микс песен The Offspring. Программу им поставили Ромэн Агенауэр и Самюэль Шуинард — те же хореографы, которые работали с французами. В командных соревнованиях сборная Грузии осталась в шаге от подиума — они стали четвертыми. В индивидуальном турнире Дэвис и Смолкин сумели подняться только на 13-е место. Четыре года назад пара выступала за Россию и стала 14-й на Олимпиаде в Пекине (тоже с отличными программами).
Юма Кагияма (Япония)
Главный соперник «короля четверных» Ильи Малинина «задал джазу» в командном турнире. Он представил короткую программу под ремикс трека «I Wish» Стиви Уандера в исполнении пианиста Хаято Кадоно и гитариста Марцина Патшалека. Кагияма откатал постановку хореографов Лори Никол и Каролины Костнер виртуозно в командном турнире. Это было лучшее выступление фигуриста в Милане. По итогам Олимпиады у Юмы — две серебряных медали.
Каори Сакамото (Япония)
Как и Кагияма, фантастически проявила себя в «команднике» его соотечественница Каори Сакамото. Произвольную программу под песни Патрисии Каас создала для трехкратной чемпионки мира Мари Франс-Дюбрей — некогда главная соперница Татьяны Навки и Романа Костомарова.
Посмотреть на Каори Сакамото в Италии можно будет еще 17 и 19 февраля. Она поборется за золото индивидуального турнира. Остановить ее может россиянка Аделия Петросян, а также американки Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито, японки Ами Накаи и Моне Чиба, эстонка Нина Петрокина, и кореянка Джиа Шин.
Кевин Аймоз (Франция)
Один из самых экспрессивных фигуристов своего поколения самостоятельно поставил себе олимпийскую короткую программу под саундтрек фильма «Маттиас и Максим» и песню «Judas» Леди Гаги. Зрители в Милане встретили выступление спортмена овациями, а российские комментаторы хвалили его за великолепные прыжки и отменный артистизм. «Когда он так катается, одно удовольствие смотреть на Кевина. Он — настоящий артист», — подчеркнул в эфире хореограф Даниил Глейхенгауз.
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Короткую программу «Леонардо да Винчи» на музыку «La terre vue du ciel» Армана Амара оставил Бенуа Ришо (тот самый хореограф, менявший куртки по ходу состязаний и завирусившийся в соцсетях). Это ему зрители могут быть благодарны за головокружительные дорожки шагов фигуриста, восхищающие специалистов. Адам Сяо Хим Фа был готов бороться за медали мужского турнира, но закончил его так же, как и Илья Малинин — обидным провалом в произвольной программе. К счастью, вспоминать тепло его выдающийся «прокат» в короткой это не мешает.
Рику Миура и Риючи Кихара (Япония)
Золотые медалисты индивидуального турнира среди пар и серебряные призеры командных соревнований откатали произвольную программу под «классику» фигурного катания — саунтрек к фильму «Гладиатор». Примечательно, что у одних из их конкурентов, канадцев Лии Перейры и Треннта Мишо, была та же музыка (это при том, что участвовали в Олимпиаде всего 16 пар). Постановка японцев получилась удачнее. Она так понравилась судьям, что те одарили спортсменов мировым рекордом. Некоторые специалисты, впрочем, считают оценку завышенной — чемпионы на прошлых Играх катались сильнее, говорят они.
Пайпер Гиллес и Пол Пуарье (Канада)
Лидирующая канадская танцевальная пара не стала ставить новый перформанс для Олимпиады. Пайпер Гиллес и Поля Пуарье вернулись к старой произвольной программе сезона 2018/2019. В документальном фильме «Блеск и золото» они пояснили это необычное решение: эта постановка — последняя, которую они создали при жизни мамы Пайпер. Она скончалась от рака в мае 2018 года. В 2023 году с болезнью столкнулась уже сама спортсменка. Программа «Винсент», придуманная хореографами Юрием Разгуляевым и Кэрол Лейн, для дуэта — гимн стойкости перед лицом трудностей и потерь. Она принесла фигуристам олимпийскую бронзу.
Алиса Лью (США)
Главная нефорка фигурного катания, 20-летняя Алиса Лю — уже олимпийская чемпионка в команде, но индивидуальные соревнования ей еще предстоят. Спортсменка покажет задумчивую и завораживающую короткую программу под песню «This Is How It Feels» Laufey и D4vd (ее мы уже видели в команднике) — и дерзкую произвольную под треки Леди Гаги. Обе постановки создал Массимо Скалли, семикратный чемпионат Италии по танцам на льду.
Джунхван Ча (Южная Корея)
Самый красивый спортсмен Игр-2026, по мнению гонконгского Vogue, остановился на лирических программах в постановке Ше-Линн Бурн. Произвольную под музыку Астора Пьяцоллы фигуристу не удалось откатать чисто, а вот короткая сложилась. Саундтреком постановки стала минорная, трагическая композиция «Rain, in Your Black Eyes» Эцио Боссо. Костюмы Джунхвана Ча, к слову, одни из самых стильных на олимпийском льду.
Петр Гуменник (нейтральный атлет из России)
Россиянин Петр Гуменник — пожалуй, наиболее яркое открытие Олимпиады для мирового фигурного катания. В последние пять лет он не выступал на международных стартах, за исключением квалификационного турнира перед Играми, но в произвольной программе с легкостью исполнил пять четверных прыжков. И что не менее важно — показал эмоциональный, выразительный номер по мотивам «Евгения Онегина». Его для фигуриста поставили Илья Авербух, Николай Морошкин и Надежда Коханова на саундтрек к фильму Сарика Андреасяна (его написал Георгий Жеряков).
Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США)
Трехкратные чемпионы мира показали в Милане сразу две выдающие программы. Ритм-танец под попурри из хитов Ленни Кравица получился электрическим, а произвольная программа «Матадор» — экспериментальной. Спортсмены пошли на риск и представили постановку с необычной концепцией: Мэдисон предстала в ней в роли тореадора, а Эван — быка. Образ строптивого животного, борющегося за жизнь, удачно раскрыл Бейтса, который большую часть своей карьеры оставался в тени темпераментной партнерши. Танец помог создать фигуристам испанский танцовщик фламенко Антонио Нахарро. В командном турнире американцы выиграли с ним золото, в индивидуальном — увы, серебро.
Поклонников спорта ждет еще один, заключительный, олимпийский турнир — среди женщин. В нем в борьбу за медали включится Аделия Петросян. Ее постановки, по традиции созданные Даниилом Глейхенгаузом, наверняка пополнят коллекцию самых запоминающихся программ Олимпиады в Милане. В короткой программе у Аделии — Майкл Джексон, в произвольной — ноктюрн Джона Батиста и «Yo Soy Maria» Астора Пьяццоллы. На лед Петросян выйдет впервые 17 февраля в 20:59 по московскому времени, за более чем два часа до старта ключевых конкуренток.