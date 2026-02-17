«Онегин», хиты 90-х и женщина-тореадор: чем порадовало фигурное катание на Олимпиаде

Лидерам не уступили по энергичности Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию. Они выступили под микс песен The Offspring. Программу им поставили Ромэн Агенауэр и Самюэль Шуинард — те же хореографы, которые работали с французами. В командных соревнованиях сборная Грузии осталась в шаге от подиума — они стали четвертыми. В индивидуальном турнире Дэвис и Смолкин сумели подняться только на 13-е место. Четыре года назад пара выступала за Россию и стала 14-й на Олимпиаде в Пекине (тоже с отличными программами).