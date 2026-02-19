В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
На Камчатке осудили организаторов похода, в котором погибли два человека

Фото: Sergey Nikolaev/Unsplash

На Камчатке организаторов горного похода признали виновными в гибели двух туристов, попавших под лавину. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

83-летнему владельцу бизнеса назначили 3 года лишения свободы условно. 34-летнего руководителя туристической группы приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Трагедия произошла в районе перевала Красноармейский в марте 2025 года. На группу из 11 человек во время похода сошла лавина. 19-летний юноша и 44-летняя женщина погибли под завалом снега. Сам поход был первой категории сложности.

Суд установил, что причиной трагедии явилась ненадлежащая оценка опасности маршрута при неблагоприятных погодных условиях. Обвинение считает, что инструктор мог предугадать сход лавины, но неверно оценил риски.

После оглашения приговора осужденные настаивали на своей невиновности и подали апелляционные жалобы. Они утверждали, что произошедшее было несчастным случаем, который они не могли предугадать.

Апелляционная инстанция с таким мнением не согласилась, учла позицию прокурора и отказала в удовлетворении жалоб.

