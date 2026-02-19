Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV

Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Он продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.