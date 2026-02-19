Умер рэпер Lil Poppa
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV

Фото: NBC

Студия Red Head Sound представила дублированный трейлер перезапуска культового сериала «Клиника». В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

Сериал станет продолжением оригинальной «Клиники». Он продолжит историю друзей Джея Ди Дориана и Кристофера Терка. Спустя годы они снова выйдут на дежурство. За это время медицина изменилась, интерны тоже, но их дружба выдержала испытание временем.

Видео: Red Head Sound

Премьера состоится 25 февраля. Первые два эпизода выйдут сначала на канале ABC, а потом на Hulu.

В проект вновь вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К.МакГинли и Джуди Рейес. Шоураннерами стали Тим Хоберт и Асим Батра.

Официально о возвращении «Клиники» стало известно еще в декабре 2024 года. В ноябре студия Red Head Sound выпустила дублированный тизер перезапуска. 

