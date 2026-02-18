Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге

Канадский актер Хьюстон Уильямс, известный по сериалу «Жаркое соперничество», снимется в новом шоу стримингового сервиса Crave. Оно будет называться «Яга» и будет посвящен Бабе-Яге, сообщил Deadline.
Автором проекта выступит Кэт Сэндлер. Она расскажет о расследовании исчезновения наследника крупного рыболовного хозяйства. Уильямс сыграет пропавшего, а Ноа Рид из «Шиттс-Крик» — частного детектива.
По сюжету, герой Рида окажется в противостоянии с осторожным местным детективом Карсоном в исполнении Кларка Бэко, харизматичным университетским профессором Кэтрин, а также множеством загадочных подозреваемых.
Роли в шоу исполнят Кэрри-Энн Мосс и Кларк Бэко. Согласно описанию, в центре сериала окажется славянский миф о ведьме. Сюжет коснется тайных жизней и древней магии, поделились авторы.
«Ягу» выпустят Front Street Pictures и Blink49. Сорежиссерами проекта станут Дэвид Фрази и Рэйчел Талалай. Исполнительными продюсерами сериала будут Маккензи Дональдсон, Эндрю Миллер и Мосс, а продюсером — Чарльз Купер.