Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»

Объединенная компания Wildberries & Russ расширила возможности сервиса «Ресейл». Теперь пользователи могут размещать в нем объявления о продаже не только товаров, ранее купленных на Wildberries, но и любых других — вне зависимости от места покупки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновление уже доступно на сайте и в мобильном приложении Wildberries. В сервисе «Ресейл» оплата осуществляется также отдельно от других покупок на площадке и доступна только по 100%-ной предоплате. После оформления заказа товар можно получить в выбранном пункте выдачи Wildberries.
«Ранее мы в тестовом режиме запускали „Ресейл“ товаров, приобретенных на Wildberries, но сейчас сервис становится универсальной площадкой для перепродажи. Расширение возможностей усиливает экосистемную модель Wildberries и создает дополнительный сценарий взаимодействия пользователей с платформой. При этом для покупателей ничего не меняется: процесс поиска, оформления и получения заказа остается прежним», — рассказала глава РВБ и основательница Wildberries Татьяна Ким.
К продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкогольная продукция и товары категории 18+. Установлены также лимиты по габаритам (до 60×40×40 сантиметров).