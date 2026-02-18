В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика

Собака помогла полицейским города Луисвилл в США найти маленького ребенка. Об этом говорится в фейсбуке* отделения полиции.
Когда офицеры прибыли на место, они начали прочесывать район поисков пешком и с помощью дрона. В один момент полицейских заметил местный пес, который начал лаять, привлекая их внимание.
Офицер Томпсон сначала настороженно отнесся к собаке. Но когда понял, что она не проявляет агрессии, решил ей довериться, сказав: «Давай найдем этого ребенка».
После этого пес побежал вдоль улицы, огибая дома, и в итоге забежал в один из дворов. По словам Томпсона, его охватила странная уверенность, что ребенок находится именно там, куда их с напарником привело животное.
Во дворе собака подбежала к машине, где и оказался пропавший мальчик. Он был заперт на переднем пассажирском сиденье. Ребенок был напуган, но не пострадал. Его быстро передали семье.
«Отличная работа наших офицеров — и четвероногого друга, который напомнил: герои бывают разными», ― отметили в полицейском отделе.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.