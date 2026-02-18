Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
В США собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»

Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве

Афиша Daily
Изображение: UNK

В Москве согласовали проект Дворца бильярда. Рендеры опубликовал админ телеграм-канала «Недвижимости инсайды» Петр Монич. Их репостнуло к себе в канал бюро UNK, которое разработало проект. 

Дворец бильярда появится в районе Хорошево-Мневники — на участке площадью более 2 гектаров, на улице Нижние Мневники, рядом с будущим теннисным центром и недалеко от станции метро «Терехово». Площадь самого здания составит почти 10 тыс. «квадратов».

© UNK

В комплексе будет более 100 столов: 55 для русского бильярда, 16 для пула, 26 для снукера и 16 для китайской восьмерки. Договор аренды земли предполагается заключить на три года. 

Помимо Дворца бильярда и теннисного центра, на территории Мневниковской поймы появятся Академия хоккея Александра Овечкина, школа фигурного катания Татьяны Навки, тренировочная база для сборных команд, деловой комплекс с ареной для регби, цирк, конноспортивный комплекс и другие объекты. 

