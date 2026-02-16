Число россиян, которые употребляют наркотики инъекционным способом, снизилось на 65% с 2010 года

С 2010 года в России на 65% стало меньше людей, употребляющих наркотики инъекционным способом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года».



В 2024 году их было 134,2 тыс. человек. Кроме того, число пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 30,9% — до 377, 9 тыс. в 2024 году.



Однако с 2010 года наблюдается рост более чем в 5,5 раза числа лиц с зависимостью от неустановленных психоактивных стимуляторов. В 2010 году их насчитывалось 4,24 тыс. человек, но в 2024 году — 23,97 тыс. Кроме того, в России зафиксирован четырехкратных рост зависимости от других наркотических средств, психотропных веществ и их сочетаний, включая случаи полинаркомании.