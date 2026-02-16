Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Илон Маск заблокировал пользователя, нарисовавшего его портрет
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

В России стало меньше магазинов детской одежды

Фото: Mathias Reding/Unsplash

В январе 2026 года число магазинов детской одежды сократилось в российских городах-миллионниках на 16%, до 8,1 тыс. Об этом следует из данных сервиса «2ГИС».

По данным «2ГИС», в январе 2026 года в городах-миллионниках России работает около 34,9 тыс. магазинов одежды — женской, мужской и детской. Магазинов женской одежды из них —  более 26 тыс. Это на 11,5% меньше, чем годом ранее (29,5 тыс.), но на 2% больше, чем пять лет назад — в 2021 году их было около 25,6 тысяч. 

Магазинов мужской одежды в миллионниках сейчас около 14,1 тыс. — на 9% меньше, чем в январе 2025 года. Однако в сравнении с 2021 годом (13,4 тыс. точек) количество таких магазинов выросло на 6%.

Сегмент детской одежды сократился при этом больше других. В январе 2026 года в городах-миллионниках работает около 8,1 тыс. магазинов — на 16% меньше, чем годом ранее, и почти на 25% меньше, чем в 2021 году.

В топ-5 городов-миллионников по числу магазинов детской одежды вошли Москва (1995 точек), Петербург (988), Екатеринбург (556), Новосибирск (554) и Челябинск (442). Меньше всего магазинов детской одежды в Воронеже (261), Волгограде (251) и Ростове-на-Дону (209).

В Москве за последний год количество магазинов детской одежды сократилось на 16%, за пять лет — на 20%. В январе 2025 года их в городе было около 2,4 тыс., в 2021-м —  2,5 тыс., в 2026-м — почти 2 тыс.



 

