В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий

По данным организации, ранние сорта меда — каштановый и акациевый — закончились на рынке гораздо быстрее обычного. Цветочное разнотравье, обычно доступное до весны, исчезло уже к Новому году, а гречишный мед может полностью пропасть с прилавков в феврале.