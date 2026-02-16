В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий

Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Афиша Daily
Фото: Art Rachen

Россию может ждать дефицит меда из-за погодных аномалий 2025 года в ключевых медоносных регионах, которые привели к резкому сокращению сбора и стремительному подорожанию сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

По данным организации, ранние сорта меда — каштановый и акациевый — закончились на рынке гораздо быстрее обычного. Цветочное разнотравье, обычно доступное до весны, исчезло уже к Новому году, а гречишный мед может полностью пропасть с прилавков в феврале.

Закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30–50% и продолжают расти. Главные причины — засуха в одних регионах и переувлажнение в других.

В ассоциации также отметили, что торговые сети отказываются принимать минимальные корректировки отпускных цен, даже при подтвержденных расчетах себестоимости. В результате переработчики вынуждены либо работать в убыток, либо останавливать отгрузки.

«Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика меда», — предупредили в «Руспродсоюзе».

