Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября

Афиша Daily
Фотография: Alessandra Benedetti/Corbis/Getty Images

Фильм Мартина МакДоны «Дикая лошадь» («Wild Horse Nine») выйдет 6 ноября. Об этом кинокомпания Searchlight Pictures сообщила в соцсети X.

В актерский состав вошли Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем»), Сэм Рокуэлл («Зеленая миля»), Стив Бушеми («Подпольная империя»), Айлин Салас («Бабочка»), Паркер Поузи («Белый лотос») и певец Том Уэйтс.

Подробности сюжета держатся в тайне. Картину снимали на острове Пасхи. Продюсерами фильма выступают Грэм Бродбент, Пит Чернин и Анита Оверленд («Блиц»).

Созданием ленты занимаются компании Blueprint Pictures и Film4. Работу курируют старший вице-президент по производству Searchlight Тейлор Фридман и директор по развитию студии Пит Спенсер. 

© @searchlightpics

Мартин МакДона известен по картинам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Последняя его работа «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном вышла в 2022 году. Фильм получил восемь номинаций на «Золотой глобус» и победил в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучший сценарий».

Расскажите друзьям