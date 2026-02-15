LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу

Фигурка пса подвижная: у нее два варианта сборки ног (сидя и стоя) и шеи (лежа и стоя). Внутренние стенки будки раскладываются и образуют звездное небо — фон для того, чтобы Снупи и Вудсток жарили зефир на костре.