Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

По данным издания, толщина льда составляет от 10 до 40 сантиметров. Он растянулся вдоль побережья и достиг Архипелагового моря между Ботническим и Финским заливами. «Весь Финский залив не закрыт, потому что лед движется в сторону моря. Недавно он сначала дрейфовал на восток, а теперь движение повернуло в сторону финского побережья», — сказал эксперт из Финского метеорологического института Алекси Аролы.



Последний раз такая большая площадь ледового покрова наблюдалась зимой 2011 года. Тогда льдом закрылась вся северная часть Балтийского моря. Максимальной площадь зафиксировали 25 февраля — 309 тысяч квадратных километров.