Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей

Россияне перед масленичной неделей купили на Wildberries более 15 тыс. чучел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Это на 8% больше, чем в прошлом году. На Ozon продажи чучел в первые две недели февраля выросли в 4,2 раза относительно прошлого года.
Кроме того, покупатели маркетплейсов заинтересовались рядом тематических товаров для Масленицы. На Ozon в 15 раз год к году вырос спрос на декоративную посуду для блинов и закусокс. Продажи кокошников на маркетплейсе выросли в пять раз, а картузов — почти в четыре раза.
По данным РВБ, электрические блинницы в этом году потеряли популярность. Их продажи в предпраздничную неделю упали на 23%. Однако оборот традиционных сковородок и кухонных лопаток вырос на 25%.
На Wildberries перед масленичной неделей по сравнению с аналогичной неделей 2025 года продажи муки выросли на 44% в натуральном выражении, растительного масла — на 54%. Сахара россияне купили на четверть больше. Продажи готовых смесей для приготовления блинов увеличились на 52%. Варенье перед Масленицей приобрели на 17% больше, но продажи сгущенки остались неизменными.
Как рассказали аналитики Ozon fresh, в первые две недели февраля текущего года фиксируется рекордный спрос на некоторые начинки. Так, в 30 раз в годовом выражении выросли продажи замороженной лососевой икры. Значительно чаще стали покупать перетертые фрукты и ягоды (рост в 2,5 раза), мягкий творог (в 2 раза), варенье (в 1,7 раза) и сметану (в 1,5 раза).