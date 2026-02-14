Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей

Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест

Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей

Афиша Daily
Фото: путешествуем.рф

Россияне перед масленичной неделей купили на Wildberries более 15 тыс. чучел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Это на 8% больше, чем в прошлом году. На Ozon продажи чучел в первые две недели февраля выросли в 4,2 раза относительно прошлого года.

Кроме того, покупатели маркетплейсов заинтересовались рядом тематических товаров для Масленицы. На Ozon в 15 раз год к году вырос спрос на декоративную посуду для блинов и закусокс. Продажи кокошников на маркетплейсе выросли в пять раз, а картузов — почти в четыре раза.

По данным РВБ, электрические блинницы в этом году потеряли популярность. Их продажи в предпраздничную неделю упали на 23%. Однако оборот традиционных сковородок и кухонных лопаток вырос на 25%.

На Wildberries перед масленичной неделей по сравнению с аналогичной неделей 2025 года продажи муки выросли на 44% в натуральном выражении, растительного масла — на 54%. Сахара россияне купили на четверть больше. Продажи готовых смесей для приготовления блинов увеличились на 52%. Варенье перед Масленицей приобрели на 17% больше, но продажи сгущенки остались неизменными.

Как рассказали аналитики Ozon fresh, в первые две недели февраля текущего года фиксируется рекордный спрос на некоторые начинки. Так, в 30 раз в годовом выражении выросли продажи замороженной лососевой икры. Значительно чаще стали покупать перетертые фрукты и ягоды (рост в 2,5 раза), мягкий творог (в 2 раза), варенье (в 1,7 раза) и сметану (в 1,5 раза).
 

Расскажите друзьям