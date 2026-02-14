Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями

Фото: @a2dahl26

«Щенячий кубок» («Puppy Bowl») ― шоу, где по мини-полю бегают щенки из приютов, ― посмотрели в этом году более 15 млн человек. Это рекордный показатель для программы, сообщает Deadline. 

«Щенячий кубок» традиционно показывают в день Супербоула. В этот раз шоу собрало на Animal Planet, Discovery, TBS, truTV, HBO Мах и Discovery+ 15,3 млн зрителей суммарно. 

В день эфира программа стала самым популярным неспортивным кабельным событием в ключевых взрослых аудиториях и показала рост охвата на 20% год к году. 

«В этом году „Щенячий кубок“ показал лучший результат почти за десятилетие, а его успех и на телевидении, и в стриминге подчеркивает нашу уникальную способность объединять аудиторию вокруг контента, который и радует, и приносит пользу», — отметил руководитель контент-направления Discovery Channel Джозеф Бойл.

В трехчасовом «спортивном зрелище» поучаствовали рекордные 150 собак из 72 приютов из США, Пуэрто-Рико и Британских Виргинских островов. По словам организаторов, программа включала «трогательные истории усыновления и эффектные противостояния».

Среди участников были 15 собак с особыми потребностями. Впервые пожилых животных выделили в отдельный матч ― друг с другом сошлись команды Team Oldies и Team Goldies.

«Щенячий кубок» транслируют ежегодно с 2005 года. Это имитация матча по американскому футболу на небольшом поле, по которому бегают собаки из приютов. Игру комментируют профессиональные ведущие. Программа задумана, чтобы повысить осведомленность об усыновлении питомцев из приютов и помочь в спасении брошенных животных.  

